約400万円の還付金詐欺の被害に遭った、愛知県に住む70代の男性。「まさか自分が騙されるとは…」と話す、言葉巧みな詐欺の手口について話を伺いました。被害に遭った男性：「『大変なことになりますよ』みたいなことを言われて、言葉巧みなんですよね。ただ自分もばかだなと思いましたね」男性は今年3月、市役所の「年金保険課の職員」を名乗る男の電話を受けました。＜市役所職員を名乗る男からの電話＞「高額医療費給付の手