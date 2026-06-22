５月に倒産した県内の企業は１２件で前の月より５件減少しました。一方で、ことし１月からの倒産件数は６３件となり、去年上期の６０件をすでに超えています。 民間の調査会社東京商工リサーチ前橋支店によりますと、５月に、負債額１０００万円以上で倒産した県内の企業は１２件で、前の月より５件減少しました。負債総額は１５億２２００万円で前の月より３１・２％減少し１０億円以上の大型倒産もありませんでした。