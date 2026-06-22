日本初上陸、世界で人気の没入型ミュージアムが愛知県知多市にやってきます。「Arte Museum」は、プロジェクションマッピングや最新のデジタル技術による幻想的な光と立体的な音に加え、香りも含めた五感を刺激する新感覚のアート空間で、世界8都市で1200万人が来場しました。日本初上陸となる世界9館目は、日本の中心に位置する愛知県での開業が決まり、名古屋城や熱田神宮など、愛知の名所を取り入れた新作の展