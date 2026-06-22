大阪府が再来年の4月に開校する工業高校の名称案を発表しました。 大阪府は6月22日、新たな工業高校の名称案について、「大阪府立FIORA（フィオーラ）高校（仮称）」と発表しました。再来年の開校にあわせて大阪府立泉尾工業高校と、東淀工業高校、生野工業高校は生徒の募集を停止し、教員や設備面などが集約されることになります。 府によりますと東淀工業高校の敷地内で建設が進んでいて、府立高校では初めてAI開発につ