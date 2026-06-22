鹿児島の温泉施設で、家族と入浴中だった熊本の5歳の男の子が21日から行方不明になっています。 【写真を見る】「帰ってきて欲しい」父親が心配の声鹿児島の温泉で5歳児が不明川に面した窓と網戸が開いていた 行方不明になっているのは熊本県八代市の保育園児、5歳の田中嶺臣くんです。 経緯―― 警察などによりますと、21日午後3時半ごろ、鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」で、「子どもがいなくなった