高市首相が使用する公用車が２２日、トヨタ自動車の最高級車「センチュリー」のセダンタイプから、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプに切り替わった。乗り心地の良さから、同社は「走る執務室」とアピールしており、多忙を極める首相の移動を支える。内閣府によると、更新前の車は安倍首相時代の２０２０年に購入していた。車両の買い替えに伴い、車高が高くて乗り降りがしやすいＳＵＶにしたという。首相はこの日、衆院予