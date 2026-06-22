初開催された寒川スポーツマルシェの様子スポーツ観戦や食を楽しむイベント「寒川スポーツマルシェ」が２１日、寒川駅前公園（寒川町岡田）で初開催された。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本対チュニジア戦のパブリックビューイング（ＰＶ）も行われ、参加者らは日本代表のゴールが決まると大歓声を上げた。キッチンカーや飲食ブースなどに多くの親子連れが訪れ、「地元のおいしい料理を食べながら屋外