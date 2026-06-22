田久保真紀被告静岡県伊東市の前市長田久保真紀被告（56）＝有印私文書偽造・同行使などの罪で在宅起訴＝の学歴詐称疑惑を巡り、静岡検察審査会は22日までに、虚偽公文書作成・同行使容疑の不起訴処分を不服とする審査申し立てを受理した。受理は18日付。申し立てた千葉県の30代男性公務員が明らかにした。田久保被告は、市の広報誌に「東洋大卒」と虚偽の経歴を掲載した疑いで書類送検されたが、静岡地検が10日、嫌疑不十分で