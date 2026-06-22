きょう6月22日は、国の強制隔離政策により被害を受けたかつてのハンセン病の患者の名誉回復と追悼の日です。 【写真を見る】「ハンセン病療養所を国の施設として永久保存を」ハンセン病 隔離の歴史を後世へ…岡山・香川の入所者ら思いを語る22日は名誉回復と追悼の日 東京で式典が開かれ、岡山・香川から出席した入所者らが差別・偏見解消への思いを訴えました。 隔離の歴史を後世に残していく必要 （邑久光明園入所者自治会