影山優佳のInstagramが更新され、FIFAワールドカップ2026のチュニジア戦を現地で取材した際のオフショットが公開された。 参考：影山優佳、ユニフォーム姿をW杯現地からお届け日本代表に「こんな壮大な夢を皆さんのおかげ」 投稿された写真には、日本代表のユニフォームをまとい、中継に携わった共演者たちと肩を並べて映る集合カットなど、現地の高揚感が伝わる5枚が連なっている。キャプションでは「