新たなフットボールスタジアムの実現の可能性を話し合うため、岡山県が設置した検討協議会の事務局は、きょう（22日）から県民を対象としたアンケート調査を始めました。 【写真を見る】「賛成・反対を問わず幅広い意見を」新サッカースタジアム検討協議会が県民アンケート実施【岡山】 新たなフットボールスタジアムの実現可能性を話し合う協議会が、県民アンケート調査の実施について説