2026年6月19日、旅系YouTuberのいけちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。『FIFAワールドカップ2026』を現地観戦する様子を公開した。 （関連：【画像あり】「超快適」いけちゃんが絶賛した『ダラス・スタジアム（AT&Tスタジアム）』の様子） 今回いけちゃんが向かった国は、アメリカ。『FIFAワールドカップ2026』を見にいくようで、「お祭りに参戦する気持ち」で参加すると意気込みを語った。旅行初日は