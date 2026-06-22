岡山市南区の小学3年生が、来月（7月）アメリカで開かれるダンスの世界大会に出場します。大会を前に岡山市の大森市長に意気込みを語りました。 【写真をもっとみる】momoさんの迫力あるダンス 世界大会「Showstopper FINAL」へ出場 大森市長のもとを訪れたのは、岡山市南区の小学3年生 谷百恵さん＝momoさんです。体を大きく動かし、ジャズダンスを披露したmomoさんは、昨年11月、鹿児島県で開かれた国内予選8歳以下のソロ部門