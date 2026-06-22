（台北中央社）蒋万安（しょうばんあん）台北市長は22日、運転手が不要な自動運転バスの実証運行を市内で実施すると明らかにした。今年からテスト走行を行い、来年下半期には市内に15カ所あるバス専用レーンで試験的に走らせる。台北市を自動運転の実証における重要なモデル地区にしたいと話した。市社会局が主催する敬老行事の記者会見で発表した。実証運行は3段階に分けて行うとし、まずは今年中に、動物園のような外部と区切ら