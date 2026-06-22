きょう午前、山形県寒河江市のさくらんぼ畑で、収穫作業中の高齢男性が地面に転落する労災事故がありました。 男性は、外傷性くも膜下出血などの大けがをしました。 警察によりますと、きょう午前１０時４５分ごろ、寒河江市谷沢のさくらんぼ畑で、さくらんぼの収穫作業を行っていた寒河江市高屋に住む８０歳の男性が、バランスを崩し脚立ごと地面に転落しました。 一緒に作業をしていた作業員が男性の転落に気付き、１１９番通