プレミアリーグの名門トッテナムに所属するMFルーカス・ベリバルは、今夏の移籍市場で新天地に赴く可能性があるようだ。北中米ワールドカップのグループＦ最終節で日本と激突するスウェーデン代表のメンバーにも名を連ねるベリバル。トッテナムとの現行契約を2031年６月30日まで残すなか、英衛星放送『Sky Sports』は現地６月21日、「スウェーデン代表のルーカス・ベリバルが、今夏にトッテナムからの退団を希望していることが