サイクロンジョーは6月19日に、マンガ「キン肉マン」をテーマに、美しい造形美と彩色にこだわり、気軽にコレクションできるホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション」のVOL.7として、「7人の悪魔超人編 後編」の予約受け付けを、サイクロンジョー本店およびサイクロンジョー BASE店にて開始した。価格は、単品が880円、20個入りBOXが1万7600円。●第7弾「7人の悪魔超人編 後編」予約受付中「キン肉マンメダルコレクショ