日本代表のエースFW上田綺世の妻で、モデルとして活躍する由布菜月さんが公式インスタグラムを更新。北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦、チュニジア戦で上田が鮮烈の２ゴールを挙げ、日本の４−０快勝に貢献したことを受け、とっておきのプライベートショットを公開した。菜月さんは「初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとうー！！」と感謝＆祝福のメッセージを添えると、２枚の写真を投稿。登場したのは