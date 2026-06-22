【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式。その開催ウィークの一環として、『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE-Shibuya Sound Scramble 2026-』が6月11日に渋谷のライブハウス3会場で同時開催され、これに連動する形で大阪では、『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE-Osaka Sound Scramble 2026-』が6月12日に大阪・心斎橋Music