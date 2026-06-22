22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比280円高の7万3140円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては786.04円高。出来高は2069枚となっている。 TOPIX先物期近は4121.5ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.45ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 73140