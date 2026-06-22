6月19日、東京の小学校で音楽準備室などを焼く火事がありました。子どもたちを預かる小学校では、どのような対策をしているのか、取材しました。校舎から立ち上る黒煙、火事が起きたのは東京都北区の小学校です。児童や教員ら合わせて11人がケガをしましたが、命に別条はありませんでした。学校では、ある「合言葉」を徹底していました。■東京・滝野川第三小学校高草木 政浩 校長「『お・か・し・も』という約束を毎回確認