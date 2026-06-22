女子児童らに対し、わいせつな行為を繰り返したとされる元教諭の男の裁判で、検察は懲役13年を求刑しました。「不同意わいせつ」などの罪で起訴されているのは、元広島市立小学校教諭の男です。起訴状などによると被告の男は、勤務していた小学校で34名の女子児童に対し露出した自身の下半身を近づけたり、着替えを盗撮するなどした罪に問われています。裁判で、検察は「極めて重要な成長時期の被害者らに甚大な影響を与え