6月22日昼前、東広島市黒瀬町のショッピングモールで「銃のようなものを持った男がいる」と通報があり、一時騒然としました。■付近の住民「警察がいっぱい来ていた。パトカーが。あれ、何があったかなと思って。」22日午前11時半ごろ、東広島市黒瀬町の「ゆめタウン黒瀬」の近くで、「銃のようなものを持っている男がいる」と110番がありました。店舗にいた人たちは避難して、営業も一時停止に。警察は午後1時20