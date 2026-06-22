「母の支配から自由になりたい」1【漫画】本編を読む「毒親」という言葉が浸透する今、暴力や経済的理由だけでなく、自分の考えを子どもに押し付けコントロールする「支配型」の毒親も存在する。そこには「あなたのためを思って」という言葉がつきまとい、服や習い事、進学先、果ては容姿や交友関係にまで干渉してくるのだ。「友人の親子関係との違いに気づき、初めて違和感を覚えた」と語るグラハム子さんに、自伝『母の支配から
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