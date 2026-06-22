ラグビー国内トップリーグの2つのチームが、ラグビー教室を開きました。 長崎市のベネックス総合運動公園で開かれた「ラグビークリニック」。 指導したのは、国内トップリーグ・リーグワンに所属する「トヨタヴェルブリッツ」の選手たちです。 県内の子どもたちに直接プロの技術に触れてもらおうと、長崎トヨペットが初めて企画しました。 小学生約160人が参加し、