日本のスポーツ文化・育成＆総合ニュースサイトのTHE ANSWERによると、サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアに4-0快勝して勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。日本テレビ系の中継で解説を担当した元日本代表の本田圭佑は、決勝トーナメント進出に大前進した日本について「くじ運なんなん！」と嘆いた。日本のF組は1位