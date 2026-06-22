中国財政部は6月22日、政府調達活動で航空機・宇宙船の開発製造会社であるロッキード・マーティン社、世界第1位のミサイルメーカーであるレイセオン・ミサイルズ＆ディフェンス社など46社の米国企業に対して関連措置を取ると発表しました。調達者は政府調達活動で、この46社の米国企業（在中国の米系企業を除く）が生産した製品を購入してはなりません。この措置は即日施行されます。（提供/CGTN Japanese）