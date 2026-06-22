今年、メジャーデビュー10周年を迎えたシンガーソングライター、NakamuraEmi。 そのNakamuraEmiのメジャーデビュー10周年 第2弾となる新曲「今夜cruise」が、7月7日(火)リリースされることが決定した。 「今夜cruise」は、昨年4月スタートした、NakamuraEmiがDJを務めるラジオ場組・FMヨコハマ『YOKOHAMA RADIO APARTMENT「ふらっと、道草」』の中で、リスナーか