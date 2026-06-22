腐敗進む…冷凍庫から損壊された男性遺体一体どのような意図で？ 神戸市のマンションの一室にある大型冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件。遺体は衣服を着ていたものの損壊されていて、腐敗が進んでいたということです。 【画像で見る】マンションの冷凍庫から男性遺体…いつ何があったのか（いま分かっている時系列まとめ） 遺体が冷凍庫に入れられた意図や目的は何なのか？また発見当時、冷凍庫の電源は入っていなかった