熊本市シルバー人材センターの口座からおよそ1800万円を横領したとして、経理担当の男が逮捕されました。■熊本市南区／熊本市シルバー人材センターを家宅捜索洲粼湧貴記者「今、榊容疑者の職場に段ボールを手にした捜査員が入っていきます」業務上横領の疑いで逮捕されたのは、熊本市の外郭団体、熊本市シルバー人材センターの職員、榊政勝容疑者(榊は木へんに神)48歳です。警察