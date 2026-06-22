大分大学が認知症の早期発見や予防ツールの開発を目指し、別府市で大規模な研究をスタートします。 【写真を見る】大分大学医学部が800人対象に大規模な認知症研究「長く暮らしてもらいたい」別府市長に説明 大分大学は別府市や民間企業と連携し、約5年かけて認知症の早期発見や予防ツールの開発を目指した大規模な研究を行います。 大分大学医学部の木村成志教授や薬品会社の関係者などが22日、別府市役所