子宮がない女性の妊娠、出産を可能にする「子宮移植」について、愛知県の病院が日本初の臨床研究を始めるため、ワーキンググループを立ち上げ、初会合が行われました。「子宮移植」の臨床研究を計画しているのは、藤田医科大学病院の木須伊織医師らのグループです。22日は関係する20の診療科などが、学内の倫理委員会への申請に備え、研究方針などを話し合いました。子宮移植の対象は生まれつき子宮がないロキタンスキー症候群の女