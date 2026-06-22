高市総理はきょう、公設秘書が中傷動画の作成などに関わったとされる一部報道をめぐり、「近日中に秘書の陳述書を国会に提出する」と明らかにしました。幕引きを図る動きに野党は猛反発しています。高市総理の答弁が揺れる、公設秘書と中傷動画の作成者との関係。きょうの国会で野党が追及しました。中道改革連合後藤祐一 衆院議員「（中傷動画作成者と）公設第1秘書の木下秘書、そして高市事務所公認の後援会『チームサナ