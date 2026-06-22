高市首相と会談後、記者団の取材に応じる日本維新の会の吉村代表。右奥は遠藤国対委員長＝22日午後、首相官邸高市早苗首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村洋文代表が22日夕、官邸で会談した。首相は「副首都」構想関連法案を巡り、「大阪都構想」の賛否を問う住民投票を大阪市限定で実施するため、府全域で実施可能とする内容の付則を削除するよう要請。都構想が可決された場合の「都」への名称変更は、府域の住民投票ではな