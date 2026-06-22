◇パ・リーグ西武ー楽天（2026年6月22日東京D）西武の渡部聖弥が2試合連続の一発を放った。0―0の3回、楽天先発・早川が投じた高めの甘い直球を見逃さなかった。東京ドームの左中間スタンドへ先制の6号ソロ。球団広報を通じて「浮いた真っすぐをしっかりと捉えることができました。先取点をあげることができてよかったです」とコメントした。前日のオリックス戦では4回に3ラン。これが5月6日ソフトバンク戦以来、約1カ