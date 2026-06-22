２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４９３円８４銭（０・９５％）高の５万２５１４円８６銭だった。２営業日ぶりに上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１１０３円９０銭（１・５５％）高の７万２３５３円９６銭だった。最高値の更新は６営業日連続で、初めて７万２０００円台に乗せ