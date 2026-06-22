今秋ドラフト候補の関大・米沢友翔投手（４年・金沢）が２２日、７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表に選出された。侍ジャパン初選出となった左腕は「日の丸を背負って戦えることは光栄なことですし、うれしい気持ちです」と喜びを語った。この日、最終日となった神奈川・平塚市内での選考合宿では紅白戦に登板。ソロを浴びたが、