お笑いコンビ、ハイヒールのリンゴ（64）が22日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組、日本−チュニジア戦を振り返った。リンゴはテレビ中継の解説を務めた本田圭佑（40）が「上田（綺世）さん、今日は点取る気がする」と発言について「なんで分かるんですか？」とサッカー元日本代表の前園真聖氏に