BBCが注目サッカー日本代表の完勝に、東京・渋谷の街が揺れた。北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、チュニジアに4-0で快勝。試合後には東京・渋谷スクランブル交差点に大勢のサポーターが集結し、歓喜の輪が広がった。その様子は英公共放送BBCでも伝えられた。日本の熱狂ぶりと秩序ある様子も合わせて報じられている。日本は攻守でチュニジアを圧倒。4ゴールを奪う快勝で勝ち点を4に伸ばし