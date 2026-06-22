飼い主さんの足の間で夢中になって遊んでいると思ったら最後に…？子猫が目まぐるしく動きまわるほほえましい光景は115万回を超えて表示され、5万件のいいねが寄せられました。 【動画：足の上で『夢中になって遊んでいた子猫』が、突然…予想外すぎる『動き』に爆笑】 子猫の大暴れタイム X（旧Twitter）アカウント『@lao0928』に投稿されたのは、子猫の「ミッケ」ちゃんが飼い主さんの足の上で仮想ハンティングに全集中