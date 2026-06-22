Instagramアカウント「オサノ夫婦/恋愛観やｽﾋﾟ話」に投稿された、保護猫の成長記録が話題です。投稿は記事執筆時点で5.1万回以上視聴され、「幸せになれたんだね」「本当に良かった」といった声が寄せられています。わずか200グラムだった子猫が、家族の愛情に包まれ大きく成長した姿に、多くの人が胸を打たれています。 【動画：カラスに狙われていた『目がほとんど見えていない子猫』→保護して１年……涙あふれる『成長記録