韓国発祥の人気美術館が、今年11月愛知県に日本初上陸します。 【写真を見る】韓国で人気の“没入型”ミュージアムが日本初上陸 全世界8都市で展開 ｢ARTE MUSEUM｣ 愛知･新舞子に11月オープン 6月22日に行われたのは、知多市に日本初上陸する美術館「ARTE MUSEUM NAGOYA」の開業発表会。 韓国発祥で全世界8都市で展開する「ARTE MUSEUM」は、「永遠の自然」をテーマに映像や音・匂いなどで幻想的な自然空間を