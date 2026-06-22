バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は、22日、矢田和香選手（20）が同じSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山へレンタル移籍することが決まったと発表した。移籍期間は、2026年6月から2027年5月31日まで。愛媛県出身の矢田選手は、186?の長身が魅力のミドルブロッカー。今治精華高校から2025年に姫路へ加入。同期には女子日本代表の秋本美空選手や、河俣心海選手がいる。矢田選手は、インドアだけでなく