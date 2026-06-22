混入した金属片（提供：善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター） 香川県の善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターによりますと、22日午後0時40分ごろ、善通寺市立東中学校の給食で出た「はもとコーンのしんじょう揚げ」の中から、針金状の金属片1個（長さ約7mm）が混入しているのが見つかりました。 生徒が食べている最中に口の中に違和感を覚え担任に報告したところ、この金属片を発見し