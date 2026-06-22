日本が快勝したFIFAワールドカップ2026 日本対チュニジア戦。高知市では日本人とチュニジア人の夫婦が自宅で友人たちと試合を観戦しました。チュニジア流の観戦スタイルとは。部屋の壁に掲げられたチュニジアの国旗。高知市の自宅でそわそわしながら試合開始を待ちわびているのはチュニジア出身のアイメン・ドリッシーさんと高知出身の妻・和代さん、そして息子の大羽さんです。さらに、ドリッシーさんの自宅に