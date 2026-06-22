Jリーグは、2026年から「秋春制」に変更し、8月に新しいシーズンが開幕します。J3での2シーズン目となる高知ユナイテッドSCは、6月から就任した下平隆宏 新監督が22日高知市で、初めての会見を開きました。高知ユナイテッドの監督に新しく就任した下平隆宏監督は、青森県出身の54歳。柏レイソルやFC東京でプレーした後、指導者として、柏や横浜FC、長崎などJ1・J2の監督を歴任し、2019年にはJ2優秀監督に