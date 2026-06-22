保護犬の治療費などをボランティアに負担させ、迷子の犬と偽って飼い犬を収容したとして、高知県は6月22日、2024年当時動物愛護推進担当だった職員を減給処分としました。減給20パーセント、4ヶ月の懲戒処分を受けたのは、高知県土木部の出先機関の課長です。県によりますと、この職員は2024年8月、当時、県健康政策部薬務衛生課の企画監として動物愛護推進担当をしていた際、県が保護していた雑種犬に悪性腫瘍が発覚。職員