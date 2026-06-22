◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカーＷ杯３大会に出場した元日本代表ＦＷの岡崎慎司氏（現ドイツ６部バサラマインツ監督）が、スポーツ報知の特別評論「慎髄（しんずい）」を寄稿した。チュニジア（ＦＩＦＡランク４５位）に４―０で大勝した日本（同１８位）を「開始４分のゴールがすごく大きかった」。２得点１アシストと活躍したエースＦＷ上田綺世（フェイエノー