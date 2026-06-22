◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）デビュー４年目の小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が、函館の地で日々腕を磨いている。２６年は第１回の福島競馬で７勝を挙げ、開催リーディングを初めて獲得するなど、成長が著しい。２１日の函館３Ｒ（コウユーネロガ）で勝利し、今年の２０勝目。関東リーディング（２１日時点）は１０位、キャリアハイの３７勝（２５年）を上回るペースで