◆パ・リーグ楽天―西武（２２日・東京ドーム）西武の渡部聖弥外野手が、３回に２試合連続となる６号先制ソロを放った。７番・三塁で先発出場した渡部は、３回先頭の打席でフルカウントから楽天・早川の１４４キロを左中間スタンドへ運んだ。初回、２回と早川に３人ずつで封じられていた中で、チーム初安打が先制ソロに。渡部は「浮いた真っすぐをしっかり捉えることができました」と満足そうにコメント。豪快なアーチで勢